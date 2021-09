Radioamateur : Un loisir scientifique ouvert à tous salles des fêtes, 1 octobre 2021, Beaumont-de-Lomagne.

Fête de la science 28 septembre – 01 octobre

salles des fêtes ARAETG. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

mercredi 29 septembre – 14h00 à 16h15

La radio est née au début du 20 siècle, grâce au progrès de la physique, Marconi est le premier qui a fait des liaisons trans manche, c’est grâce aux radioamateurs, et à leurs persévérance, que des progrès techniques énormes on pu être accomplie. En pratiquant ce loisir scientifique, vous allez percer les mystères des ondes radio, pouvoir réaliser et mener jusqu’au bout des expériences en radio électricité et électronique, découvrir des personnes dans le monde entier partageant la même passion, et entrer en communication par radio avec elles, comprendre les phénomène atmosphérique grâce aux ondes radio, entrer en contact avec la station spatiale ISS, Thomas PESQUET est radioamateur, expérimenté la radioastronomie, en terme clair un vaste champ s’offre à vous, télé phonie, télévision, numérique, utilisation des nombreux satellites radioamateurs, et plus encore. Bien sur ce loisir est réglementé, après le passage d’un petit examen, technique et réglementation, vous allez pouvoir rejoindre notre communauté radioamateur.

Occitanie>Tarn-et-Garonne

salles des fêtes Place Jean Moulin 82500 Beaumont-de-Lomagne 82500

organisateur : https://araetg.blogspot.com/ salles des fêtes