L’espace Mendès France à Vouneuil-sous-Biard Salle R2B, 28 septembre 2021, Vouneuil-sous-Biard.

Fête de la science 27 – 28 septembre

Salle R2B FAYOLLAT Audrey. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

mardi 28 septembre – 19h00

Aller Vers …

Proposer pendant deux jours aux enfants de Vouneuil-sous-Biard une exposition et des ateliers sur l’exploitation des déchets, pensés par l’Espace Mendès France et terminer par une animation familiale.

Telle est l’ambition de Vouneuil-sous-Biard qui met à disposition des écoles et des familles les travaux et les animateurs de l’Espace Mendès France. L’installation se fera dans le hall de la salle R2B

Cette animation placée entre la semaine du Développement Durable et la Fête de la science permettra aux petits et aux grands de découvrir et de réflechir sur les problématiques du développement durable.

Nouvelle-Aquitaine>Vienne

Salle R2B 4 Espace Rives de Boivre 86580

organisateur : Salle R2B