Spectacle « Robot mon amour, mon autre » de la Cie Sylvie Santi Salle polyvalente Faverges-Seythenex, 1 octobre 2021, Faverges-Seythenex.

vendredi 01 octobre – 19h00 à 20h30

vendredi 01 octobre – 19h00 à 20h30 Poésies, histoires, ritournelles, répétitions, mouvements, se mêlent pour créer un univers intimiste et ludique.

Sylvie Santi dialogue avec le robot, à travers des saynètes indépendantes représentant chacune un contexte, une thématique, s’inspirant de faits réels et d’expériences vécues.

Ces conversations invitent le spectateur au cœur du lien étonnamment sensible qui se crée entre l’humain et la machine et donnent une vision imaginaire du réel en plaçant le langage au premier plan. Auvergne-Rhône-Alpes>Haute-Savoie

Salle polyvalente Faverges-Seythenex PLace Serand 74210

