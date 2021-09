La Vie dans l’Univers Salle Guy Vinet Espace Salvador Allende, 7 octobre 2021, Palaiseau.

Fête de la science 02 – 07 octobre

Salle Guy Vinet Espace Salvador Allende Mairie de PALAISEAU – service des affaires culturelles. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 10h00

lundi 04 octobre – 09h30 à 17h00

mardi 05 octobre – 09h30 à 17h00

mercredi 06 octobre – 10h00

A partir des dernières connaissances issues de plusieurs disciplines scientifiques, jeux, réalité virtuelle et films vous permettront de tenter de répondre aux questions que petits et grands se posent depuis bien longtemps, ainsi que les chercheurs avec toujours plus d’acuité.

Cette exposition a été réalisée par S[cube] grâce au concours et au soutien de ses membres fondateurs, du Conseil départemental de l’Essonne, de la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay et du Conseil régional d’Ile-de-France.



Accès

RER B : Palaiseau et Massy-Palaiseau

BUS : Arrêt Cosmonautes-Stalingrad ou proximité : lignes 199, DM 12, DM153, 91-06

Salle Guy Vinet Espace Salvador Allende Place Salvador Allende 91120 Palaiseau 91120

