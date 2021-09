Spectacle “Certains regardent les étoiles” Salle des fêtes Marcel Joyeux, 1 octobre 2021, Luzy.

Fête de la science 01 octobre

Salle des fêtes Marcel Joyeux Comité de développement du territoire de Luzy. Réservation conseillée En présentiel Grand public;Scolaires.

vendredi 01 octobre – 20h00

“En allant voir cette création du Collectif Quatre Ailes, non seulement vous apprendrez plein de choses sur les étoiles (filantes) et les météorites mais aussi vous passerez un très agréable moment en compagnie de Victor et Gabrielle, deux êtres émouvants en quête de leurs origines. Et peut-être qu’après avoir vu cette délicate et inventive réflexion autour de l’enfance, vous ne regarderez plus les étoiles comme avant” Le Monde



Dans un dispositif vidéo le théâtre joue avec le cinéma pour raconter les histoires de Victor et de Gabrielle.

Lors d’une conférence qui a lieu dans les années 90, Victor, spécialiste en météorite et malentendant, nous parle de sa passion pour les pierres qu’il collectionne depuis l’enfance et de son père qu’il ne connaît pas. La foudre interrompt la conférence devenue confidence pour laisser place à un film muet.

Dans les années 30 Gabrielle, une jeune adolescente sourde et muette fugue et s’enfuit à Paris pour rejoindre sa mère, une célèbre actrice. Ces deux histoires, l’une en mots et l’autre en images, alternent, se répondent comme par magie et finissent par se rejoindre en une rêverie fantastique.

Tarif : 8€ plein tarif – 5€ tarif réduit (moins de 18 ans)

Billetterie en ligne www.achetezaluzy.fr

Billetterie papier : mairie ou bibliothèque de Luzy



Pour tout renseignement : 03 86 30 02 34

www.luzy.fr – fb : luzyvillagedufutur



La commune de Luzy a été sélectionnée en 2021 par le Parc Naturel Régional du Morvan pour travailler sur la nuit et la ressource obscurité dans le cadre de sa labellisation « Réserve internationale de ciel étoilé », label prestigieux délivré par une association américaine (International Dark Sky Association – IDA)

La commune de Luzy a souhaité inscrire sa participation à la Fête de la Science dans ce cadre afin de permettre à tous les publics (scolaires, grand public, EPHAD, centres sociaux, associations locales … ) de s’intégrer à cette démarche.

Bourgogne-Franche-Comté>Nièvre

Salle des fêtes Marcel Joyeux 13 Rue des Remparts 58170 Luzy 58170

organisateur : Salle des fêtes Marcel Joyeux