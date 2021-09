Beaumont-de-Lomagne Salle des fêtes de Beaumont de Lomagne Beaumont-de-Lomagne, Tarn-et-Garonne Mölkky-Maths Salle des fêtes de Beaumont de Lomagne Beaumont-de-Lomagne Catégories d’évènement: Beaumont-de-Lomagne

dimanche 03 octobre – 10h30 à 18h00 Le Mölkky est une version moderne d’un jeu traditionnel finlandais, le “Kyykkä”, issu de la Carélie (au sud-est de la Finlande), région anciennement finlandaise devenue russe après la deuxième guerre mondiale. Il a été inventé en 1996 par Tuoterengas, entreprise finlandaise d’insertion professionnelle et d’accompagnement social.Mise en place

Au début d’une partie, les quilles sont placées les unes contre les autres selon un schéma précis.

Déroulement du jeu

A tour de rôle, chaque joueur lance le rondin de bois (appelé Mölkky) et s’il fait alors tomber :

– 1 seule quille : Il marque autant de points que le numéro de la quille tombée.

– 2 à 12 quilles : Il marque autant de points que le nombre de quilles tombées.

– aucune quille : Il marque 0 point !

Dès qu’un joueur atteint précisément 50 points, il a gagné !

Mais ATTENTION :

– Si un joueur dépasse les 50 points, il redescend automatiquement à 25 points !

– Si un joueur ne fait pas tomber de quilles 3 fois de suite : il est éliminé! Occitanie>Tarn-et-Garonne

