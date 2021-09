Utelle Salle de la mairie, Saint-Jean la Rivière Alpes-Maritimes, Utelle Découverte des fonds marins en réalité virtuelle (scolaires ST Jean jeu30/09) Salle de la mairie, Saint-Jean la Rivière Utelle Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Salle de la mairie, Saint-Jean la Rivière Apprentis pas sages. Entrée libre En présentiel Scolaires. Le joueur est invité à plonger dans les profondeurs de l’océan et à admirer la faune et la flore sous-marine. Le plongeur se retrouve sur une épave de bateau échoué au fonds de l’océan. Totalement en immersion dans l’univers proposé, le joueur va intuitivement se pencher au dessus de l’épave pour observer le fonds. De nombreux poissons, cétacés et autres animaux marins sont présents. Il est même possible d’interagir avec eux. Le plongeur pourra, par exemple, d’un geste de la main, faire fuir les poissons présents autour de lui. Après plusieurs minutes de visites de l’épave, une baleine de 25 mètres de long fait son apparition et passe à quelques mètres du joueur… Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

