Atelier les petits antropologues en herbe Réseau des bibliothèques municipales de Châlons-en-Champagne, 3 octobre 2021, Châlons-en-Champagne. Fête de la science 03 octobre

Réseau des Bibliothèques de Châlons en Champagne. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 14h30 à 18h00 Le réseau des bibiothèques de Châlons en Champagne propose en partenariat avec la Maison de la Science de Sainte des ateliers de Fouille archéologique. Grand Est>Marne

Bibliothèque Georges Pompidou (centrale) – 68 rue Léon Bourgeois – 51038 Châlons-en-Champagne

