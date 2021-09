Avignon Quartier des Grands Cyprés Avignon, Vaucluse Le Nautibus : laboratoire d’expérimentation des déchets Quartier des Grands Cyprés Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Vaucluse

Le Nautibus : laboratoire d’expérimentation des déchets Quartier des Grands Cyprés, 2 octobre 2021, Avignon. Fête de la science 02 octobre

Quartier des Grands Cyprés Les Petits Débrouillards Avignon. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h30 De 14h30 à 17h30, le Nautibus (laboratoire d’expérimentation du déchet) s’installera dans le quartier prioritaire Les Grands Cyprès à Avignon. Les participants découvriront le monde merveilleux de nos poubelles et avec elles de l’économie circulaire.

De nombreux ateliers seront animés par les Petits Débrouillards et leurs amis afin de permettre aux petits et grands de transformer et valoriser nos déchets. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Vaucluse

Quartier des Grands Cyprés Rue Jean Jacques Bridaine 84000 Avignon 84140 organisateur : https://www.lespetitsdebrouillardspaca.org/ Quartier des Grands Cyprés

