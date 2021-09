Plouhinec Port du Magouër - Plouhinec 56 Morbihan, Plouhinec Observons les oiseaux hivernants et autres curiosités Port du Magouër – Plouhinec 56 Plouhinec Catégories d’évènement: Morbihan

Observons les oiseaux hivernants et autres curiosités Port du Magouër – Plouhinec 56, 9 octobre 2021, Plouhinec. Fête de la science 09 octobre

MAIRIE DE PLOUHINEC. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 09h00 Avec le Syndicat Mixte du Grand Site Gâvres Quiberon, partez à la découverte de ce patrimoine ornithologique d’exception, à l’occasion d’une balade sur les rivages du Grand Site de France, entre le Magouër et le Sémaphore : cormorans, mouettes, goélands, tournepierres à collier, bécasseaux, … se laisseront observer.

Port du Magouër – Plouhinec 56 Le Magouër 56680 Plouhinec 56680

