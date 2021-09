Villeneuve-Loubet Pôle Culturel Auguste Escoffier Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet (SCOLAIRES) INSTITUT DE PALEONTOLOGIE HUMAINE – Laboratoire de Préhistoire Nice Côte d’Azur Pôle Culturel Auguste Escoffier Villeneuve-Loubet Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Pôle Culturel Auguste Escoffier Mairie de Villeneuve Loubet. Entrée libre En présentiel Scolaires. Exposition de crânes d’Hominines traçant l’évolution humaine depuis le premier primate bipède jusqu’à l’Homme actuel.

Présentation de trois sites majeurs de la préhistoire régionale : Vallonnet, Terra Amata, Lazaret Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

