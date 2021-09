Villeneuve-Loubet Pôle Culturel Auguste Escoffier Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet (SCOLAIRES) SUEZ – A la découverte du goût de l’eau Pôle Culturel Auguste Escoffier Villeneuve-Loubet Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

(SCOLAIRES) SUEZ – A la découverte du goût de l'eau Pôle Culturel Auguste Escoffier, 1 octobre 2021, Villeneuve-Loubet. Fête de la science 01 octobre

A la découverte du goût de l'eau !

Lors de cet atelier, les enfants partiront à la découverte du goût de l’eau.

A partir d’une dégustation de quatre eaux différentes, nous les amènerons à découvrir les saveurs.

Pourquoi l’eau a-t-elle un goût, pourquoi ce goût est-il différent selon les eaux, pourquoi n’avons-nous pas tous la même perception de la saveur de l’eau ?

Ce petit voyage intiatique nous permettra d’expliquer que l’eau ne se résume pas à H20 mais qu’elle est un produit de terroir, reflet des territoires qu’elle traverse.

Pour cet atelier, le partenaire éducatif Méditerranée 2000 sera présent.

Cet atelier vise des effectifs de demi-classe (max 14 enfants).

