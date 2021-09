(SCOLAIRES) IMEV – Pourquoi utiliser les modèles marins en biologie? Pôle Culturel Auguste Escoffier, 1 octobre 2021, Villeneuve-Loubet.

Fête de la science 01 octobre

Pôle Culturel Auguste Escoffier Mairie de Villeneuve Loubet. Entrée libre En présentiel Scolaires.

Venez découvrir nos animaux marins préférés et plongez avec nous à l’intérieur de leurs cellules pour comprendre comment la vie se met en place !

Des scientifiques de l’Institut de la Mer de Villefranche sortent de leur laboratoire pour expliquer en quoi les animaux marins sont utiles à leurs recherches.

Nous présenterons nos animaux-modèles (ascidies, oursins, méduses..) et observerons des œufs, des larves et des adultes au microscope.

Des posters et photos illustreront les techniques d’imagerie et les observations faites en laboratoire.

Le public pourra discuter et poser des questions aux étudiants, technicien, ingénieur ou chercheur présents.

http://lbdv.obs-vlfr.fr/fr/index.html

Pôle Culturel Auguste Escoffier 30 Allée Simone Veil 06270 Villeneuve-Loubet 06270

