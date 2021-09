Villeneuve-Loubet Pôle Culturel Auguste Escoffier Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet (SCOLAIRES) – Conférence de M. William ROSTENE – Parrain de la Manifestation Pôle Culturel Auguste Escoffier Villeneuve-Loubet Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Villeneuve-Loubet

(SCOLAIRES) – Conférence de M. William ROSTENE – Parrain de la Manifestation Pôle Culturel Auguste Escoffier, 1 octobre 2021, Villeneuve-Loubet. Fête de la science 01 octobre

Pôle Culturel Auguste Escoffier Mairie de Villeneuve Loubet. Entrée libre En présentiel Scolaires. Conférences proposées par le Parrain de la Manifestation, Monsieur William ROSTENE, Directeur de Recherche de classe exceptionnelle émérite à l’INSERM.

Il travaille actuellement à l’institut de la Vision à Paris. Bien que sa spécialité ne soit pas le diabète, il s’est intéressé aux relations entre intestin et cerveau, en montrant principalement le rôle de certains peptides trouvés dans l’intestin dans les fonctions cérébrales. Il a été le premier à montrer la présence de récepteurs à l’insuline dans le cerveau. Il a été Président de la Commission scientifique spécialisée de l’INSERM « Régulations hormonales » et aussi celle de Neurosciences. Il a été Président de la Société de Neuroendocrinologie et de la Société de Biologie créé par Claude Bernard. Nous commémorons cette année le 100ème anniversaire de la découverte de l’insuline. William Rostène a publié aux éditions l’Harmattan un roman sur cette fascinante découverte intitulé « Les Caprices du Nobel ».

Pour les primaires (CE2-CM1-CM2) = Voyage dans notre cerveau (30 min)

Nous allons nous promener dans ce royaume merveilleux qu’est notre cerveau, plein de richesses et d’énigmes.

Pour les collégiens (4eme-3ème) = Le cerveau, une usine qui n’a pas encore révélé tous ses secrets (30min)

A l’aide d’images, nous allons explorer diverses facettes du fonctionnement de notre cerveau



