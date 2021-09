Villeneuve-Loubet Pôle Culturel Auguste Escoffier Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet (GD PUBLIC) – Conférence de M. William ROSTENE – Parrain de la Manifestation Pôle Culturel Auguste Escoffier Villeneuve-Loubet Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Villeneuve-Loubet

(GD PUBLIC) – Conférence de M. William ROSTENE – Parrain de la Manifestation Pôle Culturel Auguste Escoffier, 3 octobre 2021, Villeneuve-Loubet. Fête de la science 02 – 03 octobre

Pôle Culturel Auguste Escoffier Mairie de Villeneuve Loubet. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 13h30 à 19h00

dimanche 03 octobre – 10h00 CONFÉRENCE PROPOSÉE PAR LE PARRAIN DE LA MANIFESTATION : Monsieur William Rostène.

Monsieur William ROSTENE est Directeur de recherche de classe exceptionnelle émérite à l’INSERM. Il travaille actuellement à l’institut de la Vision à Paris. Bien que sa spécialité ne soit pas le diabète, il s’est intéressé aux relations entre intestin et cerveau, en montrant principalement le rôle de certains peptides trouvés dans l’intestin dans les fonctions cérébrales. Il a été le premier à montrer la présence de récepteurs à l’insuline dans le cerveau. Il a été Président de la Commission scientifique spécialisée de l’INSERM « Régulations hormonales » et aussi celle de Neurosciences. Il a été Président de la Société de Neuroendocrinologie et de la Société de Biologie créé par Claude Bernard. Nous commémorons cette année le 100ème anniversaire de la découverte de l’insuline. William Rostène a publié aux éditions l’Harmattan un roman sur cette fascinante découverte intitulé « Les Caprices du Nobel ».

La fascinante histoire de la découverte de l’insuline (1h avec les questions) Depuis un siècle maintenant, nous pouvons vivre avec le diabète. Rarement une découverte avait été si attendue, il y a juste 100 ans. Une découverte scientifique qui a rarement aussi été aussi rapide que celle de l’insuline, et dans le domaine médical, est passée de la recherche à l’application clinique. Jamais le Prix Nobel de Médecine n’a été décerné à un lauréat aussi jeune que Frederick Banting, Jamais, jusqu’en 1923, les récipiendaires de ce Prix n’avaient déclinés l’invitation de remise du Prix Nobel à Stockholm des mains du Roi de Suède. Jamais enfin une telle découverte n’a permis de réaliser autant d’avancées scientifiques que celle de l’insuline. C’est cette fascinante histoire, pleine d’émotions, qui va être racontée. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

Pôle Culturel Auguste Escoffier 30 Allée Simone Veil 06270 Villeneuve-Loubet 06270 organisateur : Pôle Culturel Auguste Escoffier

