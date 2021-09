Villeneuve-Loubet Pôle Culturel Auguste Escoffier Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet (GD PUBLIC) POBOT – Systèmes robotiques Pôle Culturel Auguste Escoffier Villeneuve-Loubet Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

samedi 02 octobre – 13h30 à 19h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Démonstrations interactives et ludiques de systèmes robotiques et des technologies qui les composent : électronique, mécanique, informatique.

Les matériels présentés sont aussi bien des constructions réalisées intégralement par des membres de l’association (jeu Puissance 4, jeu de Nim, maquette fonctionnelle de feux de la circulation,…) que des kits du commerce parfois modifiés par nos soins ou des matériels anciens restaurés et détournés de leur usage original (Minitel, bras robotique pédagogique des années 80,…).

Initiation des plus jeunes à l’algorithmique par la programmation d’un robot mobile avec…de simples morceaux de carton (TaxiBot).

Nos activités sont centrées sur l’apprentissage par la pratique et l’expérimentation ludiques, tant pour l’aspect matériel (circuits électroniques, construction mécanique) qu’informatique (algorithmique, programmation).

Nous faisons la promotion de l’esprit “maker”, en mettant par exemple en avant le recyclage des objets (donner une nouvelle vie en les réparant ou en les détournant).

https://pobot.org/ Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

Pôle Culturel Auguste Escoffier 30 Allée Simone Veil 06270 Villeneuve-Loubet 06270 organisateur : Pôle Culturel Auguste Escoffier

