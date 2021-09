La Roche-sur-Yon Planète Sciences Vendée La Roche-sur-Yon, Vendée Robotique et intelligence artificielle : parlons-en ! – par Planète Sciences Vendée Planète Sciences Vendée La Roche-sur-Yon Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon

Vendée

Robotique et intelligence artificielle : parlons-en ! – par Planète Sciences Vendée Planète Sciences Vendée, 1 octobre 2021, La Roche-sur-Yon. Fête de la science 01 octobre

Planète Sciences Vendée Association du Musée du Sable. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 19h00 Robotique et intelligence artificielle : parlons-en !

Qu’entend-on par robot intelligent aujourd’hui ? Intelligence artificielle et robotique sont-ils toujours associés ? L’intelligence artificielle est-elle en train de dépasser l’intelligence humaine ?

Rencontres/débats avec des experts du sujet pour démystifier tout cela et trouver quelques éléments de réponses.

Lieu de la manifestation :

Planète Sciences Vendée

6 rue Georges Clémenceau

85 000 La Roche-sur-Yon

Dates et Horaires de la manifestation :

Animations pour les scolaires

Dates : Vendredi 1Octobre

Horaires : 19h00

Public : familial

Réservation obligatoire: vendee@planete-sciences.org Pays de la Loire>Vendée

Planète Sciences Vendée 6 Rue Georges Clemenceau 85000 La Roche-sur-Yon 85000 organisateur : https://www.museedusable.com Planète Sciences Vendée

Détails Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon, Vendée Autres Lieu Planète Sciences Vendée Adresse 6 Rue Georges Clemenceau 85000 La Roche-sur-Yon Ville La Roche-sur-Yon lieuville Planète Sciences Vendée La Roche-sur-Yon