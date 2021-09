Nantes Planétarium de Nantes Loire-Atlantique, Nantes La Fête de la science au planétarium de Nantes Planétarium de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

La Fête de la science au planétarium de Nantes Planétarium de Nantes, 3 octobre 2021, Nantes. Fête de la science 02 – 03 octobre

Planétarium de Nantes Planétarium de Nantes. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00 Au planétarium, découvrez des ateliers familiaux et ludiques proposés par divers acteurs :

Le fascinant destin des étoiles, par le Planétarium de Nantes

Science étonnante, par le Planétarium

La petite ourse, par l’association Accoord et les Francas 44

Entre Terre et ISS, par l’association Eklo

Émouvante découverte du ciel, par la Société d’Astronomie de Nantes



Les ateliers sont répartis sur deux lieux :

– La salle de projection du Planétarium

– Le Dix (en face le Planétarium) Pays de la Loire>Loire-Atlantique

Planétarium de Nantes 8 rue des acadiens 44100 Nantes 44100 organisateur : https://planetariumnantes.wixsite.com/planetariumvirtuel Planétarium de Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Planétarium de Nantes Adresse 8 rue des acadiens 44100 Nantes Ville Nantes lieuville Planétarium de Nantes Nantes