Le fascinant destin des étoiles Planétarium de Nantes, 3 octobre 2021, Nantes. Fête de la science 02 – 03 octobre

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00 Film à 360° décrivant les étoiles, de leur aspect pour un observateur terrestre, à l’oeil nu ou au télescope, jusqu’à l’explication de leur fonctionnement, de leur évolution puis de leur déclin pour finir en naine noire, en supernova ou en trou noir.

Durée : 20 mn Séance gratuite toutes les 30 mn, dans la limite des 58 places disponibles (sauf restrictions sanitaires). Pas de réservation. Pays de la Loire>Loire-Atlantique

Planétarium de Nantes 8 rue des acadiens 44100 Nantes 44100 organisateur : https://planetariumnantes.wixsite.com/planetariumvirtuel Planétarium de Nantes

