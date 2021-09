Torcy Petit Théâtre de l'Arche Guédon Seine-et-Marne, Torcy Habiter à l’Est de Paris Petit Théâtre de l’Arche Guédon Torcy Catégories d’évènement: Seine-et-Marne

Torcy

Habiter à l’Est de Paris Petit Théâtre de l’Arche Guédon, 5 octobre 2021, Torcy. Fête de la science 05 octobre

Petit Théâtre de l’Arche Guédon Fabrique des savoirs – Paris – Vallée de la Marne. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 19h00 Pour réfléchir ensemble à cette “particularité”, nous vous invitons à venir discuter avec des chercheurs qui ont fait de l’est parisien leur terrain de recherche :

Sandie Beaudouin, historienne, Matthieu Delage, géographe et Loïc Vadelorge, historien se proposent de revenir sur l’histoire et les particularités locales de ce côté-ci de la capitale : peuplements, urbanisation, logiques d’aménagement, mixité sociale et d’usage, appropriation des loisirs autour de la Marne notamment…

La discussion avec les participants cherchera à mettre en lumière le dynamisme foisonnant et les évolutions constantes qui se poursuivent depuis plus de 100 ans. Île-de-France>Seine-et-Marne

Petit Théâtre de l’Arche Guédon 9 place des rencontres 77200 Torcy 77200 organisateur : Petit Théâtre de l’Arche Guédon

Détails Catégories d’évènement: Seine-et-Marne, Torcy Autres Lieu Petit Théâtre de l'Arche Guédon Adresse 9 place des rencontres 77200 Torcy Ville Torcy lieuville Petit Théâtre de l'Arche Guédon Torcy