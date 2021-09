Balade nature & patrimoine aux chaumes de la Tourette à La Couronne Parking hippodrome de la Tourette, 3 octobre 2021, La Couronne.

Fête de la science 03 octobre

Parking hippodrome de la Tourette v.scamps. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 15h00

Les «chaumes» de la Tourette situées à côté de l’hippodrome présentent un intérêt écologique et patrimonial insoupçonné que nous vous invitons à découvrir. Le Conservatoire des Espaces naturels de Nouvelle Aquitaine et le pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême vous accompagneront pour vous faire découvrir les richesses naturelles et historiques. Cette action s’inscrit dans le cadre de l’Atlas communal de biodiversité de GrandAngoulême et de l’évènement de la Fête de la science.

Lieu de rendez-vous : Parking de l’hippodrome. Plan d’accès sur http://www.grandangouleme.fr/

SUR INSCRIPTION. Contact : 06 84 98 63 07. Organisateur : GrandAngouleme/ Gratuit / Tout public. Chiens acceptés mais tenus en laisse. Prévoir chaussures et vêtements adaptés aux conditions météo annoncées.

Nouvelle-Aquitaine>Charente

Parking hippodrome de la Tourette Route de l’Hippodrome 16400 La Couronne 16400

organisateur : Parking hippodrome de la Tourette