Rodez Parc de Layoule Aveyron, Rodez Balade botanique Parc de Layoule Rodez Catégories d’évènement: Aveyron

Rodez

Balade botanique Parc de Layoule, 2 octobre 2021, Rodez. Fête de la science 02 octobre

Parc de Layoule Capucine et Marjolaine. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 Partons en balade et découvrons ensemble les plantes généreusement mises à notre disposition par Mère Nature : celles qui nous nourrissent et celles qui soignent. Elles sont souvent à portée de main : encore faut-il apprendre à les reconnaitre. C’est ce que je vous propose de faire le temps de cette rencontre. Occitanie>Aveyron

Parc de Layoule Rue de la Chapelle 12000 Rodez 12000 organisateur : Parc de Layoule

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Rodez Autres Lieu Parc de Layoule Adresse Rue de la Chapelle 12000 Rodez Ville Rodez lieuville Parc de Layoule Rodez