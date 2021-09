Lorient Palais des congrès - Lorient Lorient, Morbihan Salon des Minéraux et Fossiles de Lorient Palais des congrès – Lorient Lorient Catégories d’évènement: Lorient

samedi 02 octobre – 10h00 à 18h30

dimanche 03 octobre – 10h00 à 18h30 Ce 27 ème salon des Minéraux, organisé par l’Association Lorientaise Minéraux et Fossiles au Palais des Congrès de Lorient a pour thème “les systèmes cristallins”.

Des minéraux représentatifs de ces différents systèmes seront exposés, des panneaux explicatifs seront commentés lors de mini-conférences et des jeux sont organisés à destination des jeunes publics.

Le salon est réalisé en partie en partenariat avec l’Institut des Sciences Chimiques de Rennes (UMR CNRS 6226) au sein de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes. Bretagne>Morbihan

