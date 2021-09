Neuville-sur-Ain Neuville- sur-Ain Ain, Neuville-sur-Ain Randonnée archéologique et karstique Neuville- sur-Ain Neuville-sur-Ain Catégories d’évènement: Ain

Neuville-sur-Ain

Fête de la science 03 octobre

Association de Gestion des Espaces Karstiques. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 10h00 Inscription en ligne sur https://bit.ly/AGEK3octobre

Accompagné de passionnés de l’Association Archéologie Préhistorique entre Saône et Rhône (APSR) vous découvrirez à travers une randonnée familiale les sites bordants le Suran et la rivière d’Ain. Les accompagnateurs de l’AGEK apporteront leurs connaissances du milieu karstique, aérien et souterrain. Auvergne-Rhône-Alpes>Ain

mairie 01160

