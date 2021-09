Aurillac Muséum des volcans à Aurillac Aurillac, Cantal Comment décrire la nature ? Muséum des volcans à Aurillac Aurillac Catégories d’évènement: Aurillac

Cantal

Comment décrire la nature ? Muséum des volcans à Aurillac, 3 octobre 2021, Aurillac. Fête de la science 03 octobre

Muséum des volcans à Aurillac Muséum des Volcans. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 14h30

dimanche 03 octobre – 15h30

dimanche 03 octobre – 16h30 À 14h30, 15h30 et 16h30 au Muséum des volcans

Activité famille (à partir de 5 ans)

Sur inscription au 04 71 48 07 00 (places limitées) Auvergne-Rhône-Alpes>Cantal

Muséum des volcans à Aurillac Rue Château Saint-Étienne 15000 Aurillac 15000 organisateur : Muséum des volcans à Aurillac

Détails Catégories d’évènement: Aurillac, Cantal Autres Lieu Muséum des volcans à Aurillac Adresse Rue Château Saint-Étienne 15000 Aurillac Ville Aurillac lieuville Muséum des volcans à Aurillac Aurillac