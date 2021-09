Chanaz Musée gallo-romain de Chanaz Chanaz, Savoie Objectif : Passion Archéologie Musée gallo-romain de Chanaz Chanaz Catégories d’évènement: Chanaz

Objectif : Passion Archéologie Musée gallo-romain de Chanaz, 3 octobre 2021, Chanaz. Fête de la science 02 – 03 octobre

Musée gallo-romain de Chanaz.

samedi 02 octobre – 10h00

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 14h00 Plongez au cœur des métiers de l’archéologie grâces aux découvertes de Portout. Suivant une visite ludique et sensorielle, ressentez les émotions des archéologues. Auvergne-Rhône-Alpes>Savoie

Musée gallo-romain de Chanaz 15 rue du moulin 73310 Chanaz 73310 organisateur : https://www.chambery.fr/galerie.eureka Musée gallo-romain de Chanaz

