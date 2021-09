Lyon Musée des Confluences Métropole de Lyon, Rhône Intelligences animales Musée des Confluences Lyon Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Intelligences animales Musée des Confluences, 3 octobre 2021, Lyon. Fête de la science 01 – 03 octobre

vendredi 01 octobre – 10h30

samedi 02 octobre – 10h30

dimanche 03 octobre – 10h30 Ces dernières années, la recherche autour de l’intelligence animale multiplie les découvertes extraordinaires qui révolutionnent notre perception anthropocentrée et nous encourage à établir des relations harmonieuses avec ce monde animal dont nous sommes issus.

Du 1er au 3 octobre 2021, à l’occasion de la Fête de la Science, le musée des Confluences invite les plus grands spécialistes de la question pour des entretiens, des conférences et des projections de documentaires. Des activités pour le jeune public (à partir de 6 ans) seront proposées le samedi.

Musée des Confluences 86 Quai Perrache 69002 Lyon 69002 organisateur : https://www.museedesconfluences.fr Musée des Confluences

