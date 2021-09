Arles Musée départemental Arles antique Arles, Bouches-du-Rhône Tombé du ciel Musée départemental Arles antique Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Tombé du ciel Musée départemental Arles antique, 3 octobre 2021, Arles.

Entrée libre Grand public.

dimanche 03 octobre – 15h30 à 16h45 Les dieux sont tombés du ciel et demandent l’hospitalité aux hommes. D’habitude, c’est nous qui les prions. Mais voilà tout change. Leur paradis est devenu inhabitable. Et la terre, elle, est encore belle. Que vont-ils faire de nous ? En échange de notre hospitalité, Iris, Prométhée, Hermès et Héra vont nous conduire à travers leurs légendes. Celle de Phaéton qui, brûlant de conduire le char du soleil, dévasta tout autour de lui, celle des paysans de Lycie qui choisirent de salir l’eau plutôt que de la partager. Saurons-nous en prendre de la graine, et nous métamorphoser comme nous y invite Ovide ? Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

