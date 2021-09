Belfort Musée d'art moderne de Belfort Belfort, Territoire de Belfort Les Musées de Belfort : Animations autour de l’exposition « Fernand Léger et le cinéma » Musée d’art moderne de Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Territoire de Belfort

Les Musées de Belfort : Animations autour de l'exposition « Fernand Léger et le cinéma » Musée d'art moderne de Belfort, 6 octobre 2021, Belfort. Fête de la science 06 octobre

Musée d’art moderne de Belfort Estelle Le Pavillon des sciences. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h30 à 16h00 Lorsque le soleil se couche, une étrange sensation d’inquiétude s’éveille et parfois grandit au point de nous faire passer une nuit blanche. Dans l’atelier, les enfants, armés de brosses et de pinceaux, domptent la nuit à l’aide du cercle chromatique. Bourgogne-Franche-Comté>Territoire de Belfort

Musée d’art moderne de Belfort 8 Rue de Mulhouse 90000 Belfort 90000 organisateur : Musée d’art moderne de Belfort

