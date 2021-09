Abbeville Mont de Caubert Abbeville, Somme Observation : De la Terre aux étoiles : Les joies de la découverte Mont de Caubert Abbeville Catégories d’évènement: Abbeville

mercredi 06 octobre – 21h30 Point de rendez-vous : Suivre la signalétique routière «Monts de Caubert », accès parking de l’antenne Relais.

Les recherches scientifiques sont chargées d’importances, tout comme celles menés par des lycéens dans le cadre d’ateliers scolaires. Elles sont l’avenir des découvertes de demain. Dans ce contexte, laissez-les vous présenter le fruit de leurs travaux et la joie de leurs découvertes, ainsi que les professionnels à l’origine de leur engouement.

Au cours de la semaine, venez découvrir à la Maison pour Tous d’Abbeville une exposition mêlant astronomie et archéologie, librement ou guidés, réalisée par les élèves à haut potentiel (EHPI) du lycée Boucher de Perthes.

Mont de Caubert Rue de l’Ancien Chem de Blangy 80100 Abbeville 80100 organisateur : https://mpt-abbeville.fr/ Mont de Caubert

