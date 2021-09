Bourg-en-Bresse Monastère royal de Brou Ain, Bourg-en-Bresse Soleil + ombre = cadrans solaires Monastère royal de Brou Bourg-en-Bresse Catégories d’évènement: Ain

Bourg-en-Bresse

Soleil + ombre = cadrans solaires Monastère royal de Brou, 9 octobre 2021, Bourg-en-Bresse. Fête de la science 09 octobre

Association Astronomique de l'Ain. Entrée libre Grand public.

samedi 09 octobre – 14h00 Devant l’église de Brou à Bourg-en-Bresse, un cadran solaire marque les heures depuis quelques siècles … D’autres peuvent être découverts au fil de promenades dans des villages anciens, dans la Dombes, le Bugey, sur des monuments parisiens …ou sur l’hôtel de ville de Bourg-en-Bresse ! Mais comment fonctionnent-ils ? Comment se fait-il qu’ils n’indiquent jamais l’heure que nous lisons sur notre montre ?. L’Association Astronomique de l’Ain vous fera découvrir sur des exemples et des maquettes les trésors d’ingéniosité déployés par les hommes pour apprivoiser le cours du temps.

D’autre part, si les conditions météo le permettent, des instruments astronomiques adaptés permettront une observation du Soleil en direct. Auvergne-Rhône-Alpes>Ain

Monastère royal de Brou 63 Bd de Brou 01000 https://astronomie-ain.fr/

