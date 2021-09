Le Lude MJC Hervé Bazin Le Lude, Sarthe La mémoire MJC Hervé Bazin Le Lude Catégories d’évènement: Le Lude

MJC Hervé Bazin MJC Hervé Bazin au Lude. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 09h00 Quels sont les différents types de mémoires ? Comment peut-on préserver notre mémoire ? Apprenez-en davantage lors d’une animation dont vous vous souviendrez longtemps ! Pays de la Loire>Sarthe

MJC Hervé Bazin 10 bd de l’hospice 72800 Le Lude 72800 organisateur : https://www.terre-des-sciences.fr MJC Hervé Bazin

