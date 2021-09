Reignier-Ésery Médiathèque Reignier-Esery Haute-Savoie, Reignier-Ésery Ateliers sur l’air Médiathèque Reignier-Esery Reignier-Ésery Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Reignier-Ésery

Ateliers sur l’air Médiathèque Reignier-Esery, 9 octobre 2021, Reignier-Ésery. Fête de la science 09 octobre

Médiathèque Reignier-Esery Médiathèque de Reignier-Esery. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 09h00 à 10h30

samedi 09 octobre – 11h00 à 12h30 L’air est une matière invisible qui réserve bien des surprises ! Dans cet atelier, nous explorons les propriétés mystérieuses de ce fluide à l’aide d’expériences contre-intuitives.

Est-on plus fort que l’air ? L’air pèse-t-il quelque chose ? Un ballon peut-il gonfler sans que l’on souffle dedans ? Les participants découvrent de manière ludique ce qu’est la pression de l’air, et construisent de petits objets volants qu’ils peuvent ensuite ramener chez eux. Auvergne-Rhône-Alpes>Haute-Savoie

Médiathèque Reignier-Esery 235 Rue du Collège 74930 Reignier-Ésery 74930 organisateur : http://mediatheque.reignier-esery.com Médiathèque Reignier-Esery

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Reignier-Ésery Autres Lieu Médiathèque Reignier-Esery Adresse 235 Rue du Collège 74930 Reignier-Ésery Ville Reignier-Ésery lieuville Médiathèque Reignier-Esery Reignier-Ésery