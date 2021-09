Saint-Avertin Médiathèque Michel Serres à Saint Avertin Indre-et-Loire, Saint-Avertin Fête de la Science à la Médiathèque de Saint -Avertin Médiathèque Michel Serres à Saint Avertin Saint-Avertin Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Saint-Avertin

Fête de la Science à la Médiathèque de Saint -Avertin Médiathèque Michel Serres à Saint Avertin, 9 octobre 2021, Saint-Avertin. Fête de la science 05 – 09 octobre

Médiathèque Michel Serres à Saint Avertin Médiathèque Michel Serres. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 14h00

mercredi 06 octobre – 10h00

vendredi 08 octobre – 14h00

samedi 09 octobre – 10h00 Dans le cadre de la Fête de la science, la médiathèque organise plusieurs ateliers durant la semaine du 5 au 9 octobre.

Retrouvez de nombreuses animations au cours de cette semaine placée sous le signe de la science pour tous. Centre-Val de Loire>Indre-et-Loire

Médiathèque Michel Serres à Saint Avertin 126 rue de Cangé 37550 Saint-Avertin 37550 organisateur : Médiathèque Michel Serres à Saint Avertin

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Saint-Avertin Autres Lieu Médiathèque Michel Serres à Saint Avertin Adresse 126 rue de Cangé 37550 Saint-Avertin Ville Saint-Avertin lieuville Médiathèque Michel Serres à Saint Avertin Saint-Avertin