Conférence avec Christine Détrez et Karine Bastide autour de leur livre “Nos mères” (2020) Médiathèque Lamartine, 6 octobre 2021, Mende.

Fête de la science 05 – 06 octobre

Médiathèque Lamartine Le Planning Familial 48. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

mardi 05 octobre – 18h00

Mardi 5 octobre à 18 heures à la bibliothèque LMende : conférence auprès du grand public

Mercredi 6 octobre à 10 heures à la salle Urbain V à Mende : conférence auprès des lycéen.nes avec Christine Détrez et Karine Bastide autour de leur livre “Nos mères” (2020) écrit à 4 mains. Cette conférence est organisée en partenariat avec l’association des Amis de la médiathèque Lamartine de Mende.



Résumé du livre “Nos mères” : Christiane est née en 1945, Huguette en 1941. Toutes deux étaient institutrices. De Christiane, on ne savait rien : après sa disparition dans un accident de voiture, à l’âge de vingt-six ans, elle avait été effacée de l’histoire familiale et des albums photos. D’Huguette, au contraire, on détenait beaucoup : un livre publié, des manuscrits, des lettres, des articles de journaux, une correspondance avec Simone de Beauvoir… Tout cela enfermé dans des malles bien verrouillées. Christiane et Huguette sont les mères des deux autrices. Au fil d’une enquête qui les a menées aux quatre coins de la France dont en Lozère, mais aussi en Tunisie, celles-ci ont récolté des témoignages et des photos, retrouvé des archives, fait parler des courriers. Elles retracent la vie de ces deux femmes « ordinaires », dans ce moment charnière des années 1960, où les femmes se battent pour leur indépendance. Car, à raconter les parcours de Christiane et Huguette – de milieux sociaux très différents –, c’est tout une génération qui affleure : celle des Écoles normales d’institutrices, des « écoles-taudis » lozériennes, de la coopération, du féminisme, des aspirations à une vie meilleure, du rejet des carcans traditionnels. S’il permet de comprendre les voies de l’émancipation et comment celles-ci varient selon le milieu d’origine et les capitaux culturels et économiques, ce livre est aussi une expérience : peut-on enquêter sur des sujets si proches, et lever, en sociologue, en historienne, des secrets de famille ? Que peuvent faire les sciences sociales de l’émotion, de l’intimité ? Enfin, cet ouvrage est une revanche contre l’effacement des femmes de l’Histoire, et des histoires. (ed; La découverte)

Occitanie>Lozère

Médiathèque Lamartine Place du Foirail 48000 Mende 48000

organisateur : http://www.planning-familial.org/ Médiathèque Lamartine