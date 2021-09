Louveciennes Médiathèque Georges, Prêtre Mairie de Louveciennes Louveciennes, Yvelines Les petits scientifiques et l’archéologie Médiathèque Georges, Prêtre Mairie de Louveciennes Louveciennes Catégories d’évènement: Louveciennes

Yvelines

Les petits scientifiques et l’archéologie Médiathèque Georges, Prêtre Mairie de Louveciennes, 9 octobre 2021, Louveciennes. Fête de la science 02 – 09 octobre

Médiathèque Georges, Prêtre Mairie de Louveciennes Louv’Science. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 16h00

mercredi 06 octobre – 16h00

samedi 09 octobre – 16h00 Découvrir les méthodes de l’archéologie sur un site miniature, mieux connaitre la préhistoire, recomposer et dater des poteries antiques, trois ateliers pour entrer dans le monde de nos ancêtres. Île-de-France>Yvelines

Médiathèque Georges, Prêtre Mairie de Louveciennes 30 rue du Général Leclerc 78430 organisateur : https://louvscience.wixsite.com/accueil Médiathèque Georges, Prêtre Mairie de Louveciennes

Détails Catégories d’évènement: Louveciennes, Yvelines Autres Lieu Médiathèque Georges, Prêtre Mairie de Louveciennes Adresse 30 rue du Général Leclerc Ville Louveciennes lieuville Médiathèque Georges, Prêtre Mairie de Louveciennes Louveciennes