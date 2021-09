Orsay Médiathèque Georges Brassens Essonne, Orsay Réactions chimiques ! Médiathèque Georges Brassens Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Orsay

Réactions chimiques ! Médiathèque Georges Brassens, 6 octobre 2021, Orsay. Fête de la science 06 octobre

Médiathèque Georges Brassens Médiathèque Georges Brassens d’Orsay. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h30

mercredi 06 octobre – 16h00 à 17h30 Un atelier pour s’initier à la chimie avec des mélanges, des matières bizarroïdes et des réactions chimiques !

– Les enfants découvriront les atomes et les molécules avec de la pâte à modeler !

– Ils comprendront la différence entre un mélange simple et une réaction chimique avec des expériences

– Ils s’amuseront à faire des mélanges et à créer des nouvelles matières avec des réactions chimiques surprenantes ! Île-de-France>Essonne

Médiathèque Georges Brassens 7 avenue du Maréchal Foch 91400 Orsay 91400 organisateur : https://mediatheques.paris-saclay.com/ Médiathèque Georges Brassens

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Orsay Autres Lieu Médiathèque Georges Brassens Adresse 7 avenue du Maréchal Foch 91400 Orsay Ville Orsay lieuville Médiathèque Georges Brassens Orsay