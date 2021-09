Les Ulis Médiathèque François Mitterand Essonne, Les Ulis Exposition A la découverte de la sculpture sonore Médiathèque François Mitterand Les Ulis Catégories d’évènement: Essonne

Les Ulis

Exposition A la découverte de la sculpture sonore Médiathèque François Mitterand, 27 octobre 2021, Les Ulis. Fête de la science 06 – 27 octobre

Médiathèque François Mitterand Médiathèque François Mitterrand des Ulis. Entrée libre En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 10h00

vendredi 08 octobre – 10h00

samedi 09 octobre – 10h00

mardi 12 octobre – 10h00

mercredi 13 octobre – 10h00

vendredi 15 octobre – 10h00

samedi 16 octobre – 10h00

mardi 19 octobre – 10h00

mercredi 20 octobre – 10h00

vendredi 22 octobre – 10h00

samedi 23 octobre – 10h00

mardi 26 octobre – 10h00

mercredi 27 octobre – 10h00 A la fois sculpture et instrument de musique, la sculpture sonore permet à chacun, sans formation musicale et quel que soit son âge, d’explorer librement la matière sonore, de découvrir ses composantes en jouant avec le paramètres du son, et d’expérimenter par la vue, l’oreille et le toucher les relations entre gestes sonores et vibration. Île-de-France>Essonne

Médiathèque François Mitterand Esplanade de la Republique 91940 Les Ulis 91940 organisateur : https://mediatheques.paris-saclay.com/ Médiathèque François Mitterand

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Les Ulis Autres Lieu Médiathèque François Mitterand Adresse Esplanade de la Republique 91940 Les Ulis Ville Les Ulis lieuville Médiathèque François Mitterand Les Ulis