Saint-Raphaël Médiathèque de Saint-Raphaël Saint-Raphaël, Var Rencontre avec Pedro Lima, journaliste scientifique, auteur et éditeur Médiathèque de Saint-Raphaël Saint-Raphaël Catégories d’évènement: Saint-Raphaël

Var

Rencontre avec Pedro Lima, journaliste scientifique, auteur et éditeur Médiathèque de Saint-Raphaël, 2 octobre 2021, Saint-Raphaël. Fête de la science 02 octobre

Médiathèque de Saint-Raphaël Médiathèque de Saint-Raphaël. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 15h00 Pedro Lima a publié depuis 1995 de nombreux articles de vulgarisation scientifique dans des médias français et étrangers, et conçoit depuis 2012 des expositions et ouvrages de partage des connaissances aux éditions Synops sur des sujets très variés : biodiversité, préhistoire, énergies, océans…

Au cours de cette rencontre, il propose de partager sa passion pour les sujets scientifiques, et la façon dont il aborde leur partage avec le grand-public, en particulier au moyen d’outils numériques qui permettent aux lecteurs des ouvrages « augmentés » et aux visiteurs des expositions d’accéder à des contenus numériques immersifs.

découvrez les éditions Synops Provence-Alpes-Côte d’Azur>Var

Médiathèque de Saint-Raphaël Place Gabriel Peri 83700 Saint-Raphaël 83700 organisateur : https://www.mediatem.fr/iguana/www.main.cls?surl=accueil Médiathèque de Saint-Raphaël

Détails Catégories d’évènement: Saint-Raphaël, Var Autres Lieu Médiathèque de Saint-Raphaël Adresse Place Gabriel Peri 83700 Saint-Raphaël Ville Saint-Raphaël lieuville Médiathèque de Saint-Raphaël Saint-Raphaël