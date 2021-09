Antibes Médiathèque Albert Camus d'Antibes Alpes-Maritimes, Antibes « Un monde de roses : La saga de la maison Meilland » Médiathèque Albert Camus d’Antibes Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Antibes

« Un monde de roses : La saga de la maison Meilland » Médiathèque Albert Camus d’Antibes, 1 octobre 2021, Antibes. Fête de la science 01 octobre

Médiathèque Albert Camus d’Antibes Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

vendredi 01 octobre – 18h00 Depuis 1850, la maison Meilland crée des variétés de roses. De la rose de jardin, en passant par la rose de fleuriste qui a connu ses heures de gloire sur Antibes entre les années 1950 aux années 1980, la rose pour le paysage et les espaces verts en zéro phyto depuis la fin des années 70, aux rosiers pour balcons et terrasses. Le rosier a montré dans son histoire moderne une capacité d’adaptation et de possibilités incroyables. Une histoire d’amour et de voyage avec la reine des fleurs Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

Médiathèque Albert Camus d’Antibes 19 bis boulevard chancel 06600 Antibes 06600 organisateur : Médiathèque Albert Camus d’Antibes

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Antibes Autres Lieu Médiathèque Albert Camus d'Antibes Adresse 19 bis boulevard chancel 06600 Antibes Ville Antibes lieuville Médiathèque Albert Camus d'Antibes Antibes