Biodiversité, vitale et fragile MCL Ma Bohème, 10 octobre 2021, Charleville-Mézières. Fête de la science 04 – 10 octobre

samedi 09 octobre – 09h00

dimanche 10 octobre – 14h00 Différents aspects de la biodiversité présentés en 9 panneaux.

La grande diversité des espèces vivantes est source d’aliments, de médicaments, de connaissances… Elle permet le maintien des grands équilibres biologiques.

Sous la pression des activités humaines, les espèces vivantes disparaissent à un rythme accéléré. Etudier et protéger la biodiversité devient une question de survie. Grand Est>Ardennes

MCL Ma Bohème 21 rue d'Aubilly 08000 Charleville-Mézières

