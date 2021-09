Beaumont-de-Lomagne Maison natale de Pierre Fermat Beaumont-de-Lomagne, Tarn-et-Garonne Contes et jeux autour du hasard Maison natale de Pierre Fermat Beaumont-de-Lomagne Catégories d’évènement: Beaumont-de-Lomagne

Maison natale de Pierre Fermat Association FERMAT SCIENCE. Entrée libre En présentiel Scolaires. Histoires et contes faisant intervenir le hasard dans la narration. Les histoires et les contes se construisent au fur et à mesure du déroulé de la narration par l’intervention de la notion de hasard avec des lancés de dés qui induisent la suite de l’histoire.

Jeux de dés et de cartes autour de la notion de hasard. Quelle place pour le hasard, quelle place pour la stratégie ? Comment le joueur peut-il jouer avec le hasard et intervenir dessus ? Occitanie>Tarn-et-Garonne

Maison natale de Pierre Fermat 3 rue Fermat 82500 Beaumont-de-Lomagne 82500 organisateur : https://www.fermat-science.com/ Maison natale de Pierre Fermat

