Beaumont-de-Lomagne Maison natale de Pierre Fermat Beaumont-de-Lomagne, Tarn-et-Garonne La part du hasard chez les arbres Maison natale de Pierre Fermat Beaumont-de-Lomagne Catégories d’évènement: Beaumont-de-Lomagne

Tarn-et-Garonne

La part du hasard chez les arbres Maison natale de Pierre Fermat, 1 octobre 2021, Beaumont-de-Lomagne. Fête de la science 01 octobre

Maison natale de Pierre Fermat Association CAMPAGNES VIVANTES 82. Entrée libre En présentiel Scolaires. Lors d’une balade sensorielle, l’association propose de faire découvrir aux enfants les arbres de pays. Chacun des sens sera utilisé pour connaitre les arbres et avoir des clés pour les déterminer. Le long de cette balade, le public fera le lien entre les éléments découverts et la part du hasard. Par exemple : si l’orme forme du liège sur ses rameaux, c’est pour se protéger des dents des cervidés. Occitanie>Tarn-et-Garonne

Maison natale de Pierre Fermat 3 rue Fermat 82500 Beaumont-de-Lomagne 82500 organisateur : https://campagnesvivantes82.fr/ Maison natale de Pierre Fermat

Détails Catégories d’évènement: Beaumont-de-Lomagne, Tarn-et-Garonne Autres Lieu Maison natale de Pierre Fermat Adresse 3 rue Fermat 82500 Beaumont-de-Lomagne Ville Beaumont-de-Lomagne lieuville Maison natale de Pierre Fermat Beaumont-de-Lomagne