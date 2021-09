Nantes Maison des Hommes et des Techniques Loire-Atlantique, Nantes Transport maritime et innovation Maison des Hommes et des Techniques Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Transport maritime et innovation Maison des Hommes et des Techniques, 8 octobre 2021, Nantes. Fête de la science 08 octobre

Maison des Hommes et des Techniques Institut Universitaire Mer et Littoral (IUML). Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 14h00 Plusieurs conférences vous sont proposées. Vous pouvez assister à une ou plusieurs, en fonction de vos envies ! Voici la liste des propositions :

– Une révolution nautique au début de l’époque moderne en Europe ? La circulation des savoirs et savoir-faire de la construction navale aux XVe et XVIe siècles, intervenant David PLOUVIEZ (20mn)

– Quelle rentabilité économique pour ces nouvelles dormes de navires, intervenant Rodica LOISEL (30mn)

– Micro-organismes et bactéries capables de produire des molécules innovantes, intervenant Ifremer, 20mn

– Propulsion vélique et nouvelles routes maritimes, intervenantDominique FOLLUT, (20mn)- Le voilier-cargo, des évolutions réglementaires sont-elles nécessaires ?, intervenant Awa SAM, (20mn) Pays de la Loire>Loire-Atlantique

Maison des Hommes et des Techniques 2 bis Boulevard Léon Bureau 44200 Nantes 44200 organisateur : https://iuml.fr/ Maison des Hommes et des Techniques

