Parcours scientifique de Communay Maison des associations, place de la Mairie, Communay, 2 octobre 2021, Communay. Fête de la science 02 octobre

Maison des associations, place de la Mairie, Communay COMMUNAY. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 Ateliers pour tous les ages sur les mathématiques, la chimie et la physique, pour découvrir Communay autrement ! Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

