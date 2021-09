Biot Maison de l'Intelligence Artificielle Alpes-Maritimes, Biot Une intelligence artificielle prête à relever tous les défis ! (Scolaire) (SCOLAIRE) Maison de l’Intelligence Artificielle Biot Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Maison de l’Intelligence Artificielle Maison de l’Intelligence Artificielle. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Dans le contexte du parcours “IA & loisirs culturels” de la Maison de l’Intelligence Artificielle, découvrir comment un jeu peut gagner en s’entrainant (“Flappy Bird”). Une initiation ludique, encadrée par l’équipe pédagogique de la Maison de l’Intelligence Artificielle et par les étudiants Epitech Nice, qui développera vos connaissances en informatique. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

Maison de l'Intelligence Artificielle 1361 route des Lucioles 06410 Biot Sophia-Antipolis 06410

