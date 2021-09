Bourg-en-Bresse Maison de la Culture et de la Citoyenneté Ain, Bourg-en-Bresse Découvrez la biodiversité de l’Ain Maison de la Culture et de la Citoyenneté Bourg-en-Bresse Catégories d’évènement: Ain

Bourg-en-Bresse

Découvrez la biodiversité de l’Ain Maison de la Culture et de la Citoyenneté, 3 octobre 2021, Bourg-en-Bresse. Fête de la science 02 – 03 octobre

Maison de la Culture et de la Citoyenneté Département de l’Ain. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 10h00 A travers des animations ludiques, des expériences, découvrez la faune et la flore de l’Ain. L’Ain recèle des milieux naturels d’exception qui abritent des espèces de faune et de flore spécifiques. Le Grand Tétras, la Gélinotte des bois, l’écrevisse à pieds blanc, la libellule Cordulie arctique, le Cerf élaphe, le Daim européen : une faune à découvrir et comprendre. Et une flore remarquable : la plante carnivore Drosera Rossolis, le Lycopode innondé, ou encore le hêtre et le chêne… En famille, vous pourrez toucher, sentir, observer cette Nature qui nous entoure et nous émerveille ! Auvergne-Rhône-Alpes>Ain

Maison de la Culture et de la Citoyenneté Allee des Brotteaux 01000 Bourg-en-Bresse 01000 organisateur : https://www.ain.fr/ Maison de la Culture et de la Citoyenneté

