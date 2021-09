Bourg-en-Bresse Maison de la Culture et de la Citoyenneté Ain, Bourg-en-Bresse Pandora, découvrez le secret qui va tout changer ! Maison de la Culture et de la Citoyenneté Bourg-en-Bresse Catégories d’évènement: Ain

Bourg-en-Bresse

Pandora, découvrez le secret qui va tout changer ! Maison de la Culture et de la Citoyenneté, 3 octobre 2021, Bourg-en-Bresse. Fête de la science 02 – 03 octobre

Maison de la Culture et de la Citoyenneté ALEC 01. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Vous aussi vous faites partis de ceux qui pensent que les priorités de notre monde sont en évolution et qu’il est urgent de changer nos façons de vivre pour entrer dans une nouvelle ère ? Savez-vous que le plus grand secret de ce changement est caché dans notre boite Pandora qu’il vous faudra ouvrir, si vous en avez le courage ? 4 balises cachées sur le site du village des sciences vous aiderons à ouvrir cette boite mystérieuse. Il vous faudra résoudre quelques énigmes pour parvenir à ouvrir l’ultime porte vers la vérité dans laquelle se cache LA solution. Pour participer à cette animation rendez-vous sur le stand de l’ALEC 01 pour retirer le livret de participation qui pourra vous mener à la récompense suprême… Saurez-vous ouvrir Pandora ??? Bonne chance ! Auvergne-Rhône-Alpes>Ain

Maison de la Culture et de la Citoyenneté Allee des Brotteaux 01000 Bourg-en-Bresse 01000 organisateur : https://www.alec01.fr/ Maison de la Culture et de la Citoyenneté

Détails Catégories d’évènement: Ain, Bourg-en-Bresse Autres Lieu Maison de la Culture et de la Citoyenneté Adresse Allee des Brotteaux 01000 Bourg-en-Bresse Ville Bourg-en-Bresse lieuville Maison de la Culture et de la Citoyenneté Bourg-en-Bresse