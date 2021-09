Bourg-en-Bresse Maison de la Culture et de la Citoyenneté Ain, Bourg-en-Bresse C’est parti pour le grand tri Maison de la Culture et de la Citoyenneté Bourg-en-Bresse Catégories d’évènement: Ain

Bourg-en-Bresse

C’est parti pour le grand tri Maison de la Culture et de la Citoyenneté, 3 octobre 2021, Bourg-en-Bresse. Fête de la science 02 – 03 octobre

Maison de la Culture et de la Citoyenneté Communauté d’Agglomération du Grand Bassin de Bourg-en-Bresse. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Le jeu ”grand format” intitulé ”Un déchet à la mer” met en avant les enjeux de la présence et de la dégradation des plastiques dans les océans. Dans la peau de sauveteurs des animaux marins, vous éliminerez la plage de ses déchets avant que la mer ne monte (4 à 11 ans et familles) Auvergne-Rhône-Alpes>Ain

Maison de la Culture et de la Citoyenneté Allee des Brotteaux 01000 Bourg-en-Bresse 01000 organisateur : https://www.grandbourg.fr/ Maison de la Culture et de la Citoyenneté

Détails Catégories d’évènement: Ain, Bourg-en-Bresse Autres Lieu Maison de la Culture et de la Citoyenneté Adresse Allee des Brotteaux 01000 Bourg-en-Bresse Ville Bourg-en-Bresse lieuville Maison de la Culture et de la Citoyenneté Bourg-en-Bresse