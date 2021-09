Quand la science change le regard de l’archéologie Mairie de Louveciennes – Salle Renoir, 1 octobre 2021, Louveciennes.

L’archéologie part à la recherche des vestiges du passé. La prospection et la fouille révèlent des structures, des décors et des objets disparus qu’il s’agit d’abord d’identifier, de reconstituer, de comprendre… Pour aller au-delà des classements et des comparaisons que permet l’observation directe, l’apport des analyses physico-chimique ou microscopique et des relevés laser ou numérique change le regard de l’archéologue. Des exemples seront présentés à partir d’objets, d’ouvrages ou de sites méconnus ou prestigieux.

Bruno Bentz, archéologue, est responsable d’opération depuis 1985 sur le site de l’ancien château de Marly puis à Versailles, Noisy et à la recherche des vestiges de la machine de Marly. Il s’est spécialisé dans l’étude des sites prestigieux de notre région à l’époque moderne (xvie-xviiie siècles).

Il est président de l’association OMAGE et dirige la revue « Marly, art et patrimoine », revue de l’association des Amis du domaine de Marly.

